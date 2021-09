'பிரதமரே,உங்கள் ஆட்சியில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலைதான் 'வளர்ச்சியடைகிறது'.. பிரியங்கா காந்தி சாடல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: 2 வாரங்களில் கேஸ் சிலிண்டர் விலை மீண்டும் உயர்த்தப்பட்டதைக் கடுமையாகக் கண்டித்துள்ள காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி, பாஜக ஆட்சியில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை தான் வளர்ச்சியடைவதாகச் சாடியுள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே நாட்டில் ஒருபுறம் பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. மறுபுறம் சமையலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கேஸ் சிலிண்டர்களின் விலையும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.

இதனால் அடித்தட்டு மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் கேஸ் சிலிண்டர் விலை இன்று மீண்டும் 25 ரூபாய் உயர்த்தப்படுவதாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன.

அந்த 14 நிமிடங்கள்.. இதுதான் கடைசி பேச்சு.. பிடனும் - கானியும் என்ன பேசினார்கள்.. பகீர் தகவல்கள்

English summary

Priyanka Gandhi Vadra slams BJP govt for rise in Gas cylinder price. Congress leader Rahul Gandhi also hit out at the Centre for "resting" under the protection of their "friends".