மறக்க முடியுமா? இந்தியாவை புரட்டிப் போட்ட பணமதிப்பிழப்பு! சர்ச்சைகளும் மக்கள் சந்தித்த சிக்கல்களும்!

டெல்லி : 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் எட்டாம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை அறிவித்த நிலையில் தற்போது அதற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட அனைத்து மனுக்களையும் உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்திருக்கிறது. பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின் போது எழுந்த சர்ச்சைகள் என்னென்ன? பொதுமக்கள் சந்தித்த சிக்கல்கள் என்னென்ன? என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்..

2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி சாமானியர்கள் தொடங்கி மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் வரை அவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த மாலை நேரத்தை மறந்து விட முடியாது. அன்று நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.

இந்திய பொருளாதாரத்தை தேசத்தின் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என பேசினார். இதனால் ஏதேனும் புதிய திட்டத்தை அறிவிக்க போகிறாரா என்று பலரும் ஆர்வத்துடன் எதிர்நோக்கி காத்திருந்தனர்.

உச்சநீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொண்ட கசப்பு மருந்து பணமதிப்பிழப்பு! பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு சாதித்தது என்ன?

Prime Minister Narendra Modi announced demonetisation on November 8, 2016 and now the Supreme Court has dismissed all the petitions filed against it. What were the controversies that arose during demonetisation? What were the problems faced by the public? Let's see in detail..