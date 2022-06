சர்வதேச பிரச்சனையாக பாஜகவினரின் நபிகள் குறித்த அவதூறு- இந்தியாவை ஒருங்கிணைக்கும் தருணம் இது- ராகுல்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: நபிகள் நாயகம் குறித்த பாஜகவினரின் அவதூறு சர்வதேச பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில் இந்தியாவை ஒருங்கிணைக்கும் தருணம் இது என்று மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

கர்நாடகாவில் மீண்டும் தலைதூக்கும் ஹிஜாப் விவகாரம்: 6 மாணவிகள் இடைநீக்கம்

டிவி விவாதம் ஒன்றில் பாஜகவின் செய்தித் தொடர்பாளராக இருந்த நுபுர் சர்மா, முகமது நபி குறித்து அவதூறாக கருத்துகளை வெளியிட்டார். அதேபோல் சமூக வலைதளங்களிலும் நபிகள் குறித்து பாஜகவின் நவீன் ஜிண்டால் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளைப் பதிவிட்டு பின்னர் நீக்கி இருந்தார்.

English summary

Congress leader Rahul Gandhi tweets that Hate only breeds hatred. Only the path of love and brotherhood can take India towards progress. It is time to unite India.