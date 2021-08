'கோவாக்சின் தரத்தில் சிக்கல்.. பற்றாக்குறைக்கு அதுவே காரணம்..' வேக்சின் வல்லுநர் குழு தலைவர் தகவல்

Delhi

டெல்லி: பெங்களூருவில் உள்ள புதிய வேக்சின் உற்பத்தி மையத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட கோவாக்சின் தடுப்பூசியின் முதல் சில தொகுதிகள் சரியான தரத்தில் இல்லை என்பதால் அவை நிராகரிப்பட்டதாக மத்திய அரசின் வேக்சின் வல்லுநர் குழு தலைவர் என்.கே அரோரா தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் வேக்சின் பணிகள் கடந்த ஜனவரி மாதம் தொடங்கப்பட்டு, படிப்படியாக விரிவு படுத்தப்பட்டது. இந்தியாவில் முக்கியமாக கோவாக்சின் மற்றும் கோவிஷீல்டு வேக்சின்களை கொண்டே தடுப்பூசி பணிகள் நடைபெறுகிறது.

இருப்பினும், இதுவரை தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் அளவுக்கு வேக்சின் உற்பத்தி இல்லை. குறிப்பாக, கோவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு நாடு முழுவதும் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது.

English summary

Bharat Biotech's Covaxin has been slowed down because the first few batches at the company's newest facility in Bengaluru were not of the right quality. The reason behind Covaxin shortage in India.