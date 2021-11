அன்பு விராட், இந்த மக்கள் எல்லாம் வெறுப்பால் நிரப்பப்பட்டுள்ளார்கள்.. கோலிக்கு ராகுல் ஆதரவு

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: அன்பு பரிமாற யாரும் இல்லாததால் அவர்கள் வெறுப்பால் நிறைந்திருக்கின்றனர். அவர்களை மன்னியுங்கள், அணியை காப்பாற்றுங்கள் என காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல்காந்தி தனது ட்விட்டரில் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.

விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி டி20 உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் முதல் இரண்டு ஆட்டத்தில் படுதோல்வி அடைந்தது சூப்பர்-12 சுற்றில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானிடமும், நியூஸிலாந்திடமும் தோல்வி அடைந்தது. முதல் இரண்டு ஆட்டத்திலும் டாஸ் தோல்வி காரணமாக இந்தியா தோல்வியை சந்தித்தது.

இந்நிலையில் இந்திய அணி உலககோப்பை டி20 போட்டியில் அரையிறுதிக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் ஏறக்குறைய இல்லை என்றே நிலையே உள்ளது. இந்திய ரசிகர்கள், உலக கோப்பையை இந்தியா எப்படியும் வென்றுவிடும் என்று கனவுடன் இருந்த நிலையில், அதுநடக்காமல் போனதால் கேப்டன் கோலியை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்கள்,.

