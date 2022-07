வரலாற்றில் முதல்முறை.. பெற்றோர் உயிரிழந்ததால் 10 மாத குழந்தைக்கு பணி வழங்கிய ரயில்வே துறை!

Delhi

டெல்லி: சத்தீஸ்கரில் விபத்து ஒன்றில் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைக்கு அரசுப் பணி வழங்கப்பட்ட நெகிழ்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

அரசுப் பணிகளில் வேலை செய்பவர்கள் மரணம் அடைந்துவிட்டால், அவர்களின் வாரிசுகளுக்கு வேலை கொடுப்பது இயல்பாக நடக்கும் நிகழ்வு தான்.

அதாவது பணியில் இருக்கும் போது அரசு ஊழியர் ஒருவர் மரணம் அடைந்துவிட்டால், கருணை அடிப்படையில் அவரது குடும்பத்தில் இருக்கும் மற்றொருவருக்கு வேலை கொடுக்கப்படும்.

Railways Offers Compassionate Appointment To 10-Month-Old as her parents are no more A 10-month-old girl who lost her parents in an accident in Chhattisgarh has been given compassionate appointment: (சத்தீஸ்கரில் பெற்றோர் உயிரிழந்ததால் 10 மாத குழந்தைக்குக் கருணை அடிப்படையில் வேலை) Railway compassionate appointment for 10 months old girl.