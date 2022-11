ராஜீவ் கொலை வழக்கு..நளினி,முருகன் உள்ளிட்ட 6 பேர் விடுதலை..31 ஆண்டு கால சிறை வாழ்க்கை - டைம் லைன்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: ராஜீவ்காந்தி படுகொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்று சிறையில் இருந்த நளினி, முருகன், சாந்தன், ஜெயக்குமார், ராபர்ட் பயஸ், ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட 6 பேரையும் விடுதலை செய்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. சிறையில் 6 பேரின் நடத்தையும் திருப்திகரமாக இருந்ததாகவும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 1991ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 21ஆம் தேதி ராஜீவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்டது முதல் 2022ஆம் ஆண்டு 6 பேரையும் உச்சநீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது வரை நிகழ்ந்த சம்பவங்களைப் பார்க்கலாம்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி 1991ஆம் ஆண்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் பேரறிவாளன், நளினி உள்ளிட்ட 26 தமிழருக்கு 1998-ம் ஆண்டு சென்னை பூவிருந்தவல்லி தடா நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை விதித்தது. பின்னர் மேல்முறையீடு வழக்கில் சாந்தன், முருகன், நளினி, பேரறிவாளனுக்கு மட்டும் தூக்கு தண்டனை உறுதியானது. கடந்த 2000ஆம் ஆண்டு நளினியின் தூக்கு தண்டனை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கப்பட்டது.

உச்சநீதிமன்றத்தால் 2014ஆம் ஆண்டு பேரறிவாளன், சாந்தன், முருகனின் தூக்கு தண்டனை ரத்து செய்யப்பட்டு ஆயுள் தண்டனையாகக் குறைக்கப்பட்டது. பின்னர் தம்மை வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்யக் கோரி பேரறிவாளன் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தொடர்ந்தார்.

நீதிபதிக்கு டிடிவி தினகரன் பாடம் எடுக்கக் கூடாது! ஆணையங்களின் அறிக்கை பற்றி மனம் திறந்த ராஜீவ்காந்தி

English summary

Rajiv Gandhi Murder Case: 31 years in prison Nalini, Ravichandran case time line Rajiv Gandhi assassination Nalini, Murugan Ravichandran Case Timeline: Nalini, who was convicted in the Rajiv Gandhi assassination case. From the assassination of Rajiv Gandhi on May 21, 1991 to the acquittal of the 6 by the Supreme Court in 2022, we can see the events that happened.