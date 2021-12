ராஜ்யசபாவில் நீண்ட விவாதம்... அணை பாதுகாப்பு மசோதா கடும் எதிர்ப்புக்கு இடையே நிறைவேற்றம்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: மத்திய அரசின் அணை பாதுகாப்பு மசோதா மிக நீண்ட விவாதத்துக்குப் பின்னர் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் ராஜ்யசபாவில் இன்று நிறைவேறியது.

அணைகள் பாதுகாப்பு மசோதா என்பது நாட்டில் உள்ள அனைத்து அணைகளையும் ஒரே சீராக பாதுகாப்பது தொடர்பானது. இந்த மசோதா 2010-ம் ஆண்டு ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி ஆட்சியில் முதல் முறையாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

English summary

Rajya Sabha passes The Dam Safety Bill, 2019 today. The Bill provides for the surveillance, inspection, operation and maintenance of specified dams in India via a regulatory body.