80, 90ஸ் கிட்ஸ்களின் பேவரைட்.. ஏக்கம் தீர்த்த ‛ரஸ்னா’ குளிர்பான உரிமையாளர் மரணம்.. சோகம்-யார் இவர்?

டெல்லி: 80, 90ஸ் கிட்ஸ்களின் பேவரைட் குளிர்பானமாக இருந்த ரஸ்னாவின் உரிமையாளர் ஆரீஸ் பிரோஜ்ஷா கம்பட்டா மாரடைப்பால் மரணமடைந்துள்ளார். இவருக்கு இணையதளத்தில் ‛ரஸ்னா' எனும் ஹேஸ்டேக்கில் 80, 90ஸ் கிட்ஸ்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் தற்போது வெவ்வேறு விதமான குளிர்பானங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. இதற்கு முன்பு அதாவது 1980, 1990 காலக்கட்டத்தில் கிராமங்கள், நகரங்கள் முழுவதும் பிரபலமாக இருந்த குளிர்பானம் என்றால் ரஸ்னா என்பதை மறுக்க முடியாது.

இந்த 80ஸ், 90ஸ் ஆண்டுகளில் தொலைக்காட்சிகளில் பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட குளிர்பான விளம்பரங்களை பார்க்கும் ஏழை, நடுத்தர வர்க்கத்தின் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஒருமுறையாவது இதனை சுவைப்போமா? என்ற ஏக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும். இத்தகைய ஏக்கத்தை போக்கும் வகையில் அறிமுகம் ஆனது தான் இந்த ரஸ்னா.

Areez Pirojshaw Khambatta, the owner of Rasna, the favorite soft drink of 80s and 90s kids, has died of a heart attack. 80s and 90s kids are paying tribute to him on the website 'Rasna'.