ஆதாரமற்ற பெகாசஸ் விவகாரத்தில்.. இந்தியாவை மட்டும் குறிவைப்பது ஏன்? ரவிசங்கர் பிரசாத் கேள்வி

டெல்லி: பெகாசஸ் விவகாரம் எந்தவொரு அடிப்படை ஆதாரமும் இல்லாதவை என விமர்சித்துள்ள முன்னாள் ஐடி துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத், பெரும்பாலும் மேற்கத்திய நாடுகளே இந்த ஸ்பைவேரை பெரும்பாலும் பயன்படுத்தும்போது இந்தியாவை மட்டும் குறிவைப்பதன் பின்னணி என்ன? எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இஸ்ரேல் நாட்டின் என்எஸ்ஓ குரூப் நிறுவனத்தின் பெகாசஸ் ஸ்பைவேரை பயன்படுத்தி சர்வதேச அளவில் பல நூறு பேரின் செல்போன்கள் ஒட்டுக்கேட்கப்பட்டதாக தி கார்டியன், வாஷிங்டன் டைம்ஸ் உள்ளிட்ட 16 ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

அதேபோல இந்தியாவிலும் ராகுல் காந்தி, பிரசாந்த் கிஷோர், நீதிபதி ஒருவர், 40க்கும் மேற்பட்ட செய்தியாளர்களின் மொபைல் எண்கள் ஒட்டுக்கேட்கப்பட்டதாகச் செய்திகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Former union minister of IT Ravi Shankar Prasad refuted the allegations of snooping leveled by Congress on the government following the emergence of the Pegasus report.