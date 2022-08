சியாச்சினில் வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரர்.. 38 ஆண்டுகளுக்கு பின் உடல் மீட்பு.. உருகும் குடும்பம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சியாச்சினில் வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரரின் உடல் 38 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபற்றி அவரது குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் கண்ணீரோடு உருக்கமான விபரங்களை கூறியுள்ளனர்.

இந்திய ராணுவ பணி கடினம் எனினும் தேசத்துக்காக சேவையாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து இளைஞர்கள் விரும்புகின்றனர்.

இவ்வாறு நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக ராணுவத்தில் இணையும் இளைஞர்கள் தீவிரவாத தாக்குதல், இருநாட்டு வீரர்கள் இடையேயான மோதல் உள்ளிட்டவற்றில் வீரமரணமடையும் சம்பவம் அவ்வப்போது நடந்து வருகிறது.

இவ்வாறு நாட்டுக்காக போராடி வீரமரணம் அடையும் வீரர்களின் உடல்கள் ராணுவ மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யப்படும். சில வேளையில் ராணுவ வீரர்களின் உடல்கள் குடும்பத்தினருக்கே கிடைக்காத நிலை ஏற்படும். இது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது. இந்நிலையில் தான் இந்திய ராணுவத்தில் கடந்த 38 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்த ராணுவ வீரரின் உடல் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

Body of soldier who died in Siachen has been found after 38 years. His family has been informed about this.