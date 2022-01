இஸ்லாமிய தலைவர்களை கைது செய்யுங்கள்! வெறுப்பு பேச்சு விவகாரம்: சுப்ரீம் கோர்டில் வலதுசாரி அமைப்புகள்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இஸ்லாமிய மதத் தலைவர்களைக் கைது செய்யக்கோரி இரண்டு வலதுசாரி அமைப்புகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளன.

உத்தரகண்ட் மாநிலம் ஹரித்துவாரில் கடந்த டிச. மாதம் தர்ம சன்சத் என்ற பெயரில் மாநாடு நடைபெற்ற மாநாட்டில் அஷ்வினி உபாத்யாய், வசீம் ரிஸ்வி என்கிற ஜிதேந்திர தியாகி உள்ளிட்ட பல்வேறு இந்து தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பலரும் இஸ்லாம் மத்திற்கு எதிரான கருத்துகளைப் பேசினார். இந்த கூட்டம் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த விவகாரம் சர்ச்சையைக் கிளப்பியது.

Two right wing groups have filed counter-appeals in the Supreme Court opposing the plea against the hate speeches at religious gatherings in Haridwar. Hindu Sena president Vishnu Gupta has demanded that Muslim leaders be arrested for their hate speeches.