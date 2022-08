''பாடல் வரிகளால் சுதந்திர விதையை தூவினர்''.. இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் கவிஞர்களின் பங்கு

Delhi

டெல்லி: இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் ஆகும் நிலையில், சுதந்திரத்துக்காக போராடிய வீரர்களுக்கு இடையே இந்திய மக்கள் அனைவரையும் சுதந்திரத்துக்காக போராட தூண்டிய கவிஞர்களின் வீர வரலாற்றை இதில் பார்க்கலாம்.

'கத்தி யின்றி ரத்த மின்றி யுத்த மொன்று வருகுது சத்தி யத்தின் நித்தி யத்தை நம்பும் யாரும் சேருவீர்' என்று நாமக்கல் கவிஞரால் உப்பு சத்தியாகிரகத்தின் போது பாடப்பட்ட பாடல் பட்டிதொட்டியெங்கும் பிரபலம்.

வெள்ளையர்களை அகிம்சை வழியில் இந்தியாவில் இருந்து வெளியேற்ற பாடப்பட்ட இந்த பாடல் சுதந்திர தாகத்தோடு இருந்த இந்தியர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

