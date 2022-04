ரஷ்யாவைத் தொடர்ந்து.. மேற்கத்திய நாடுகளின் அடுத்த குறி இந்தியா.. ரஷ்ய பிரதிநிதி எச்சரிக்கை

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: ரஷ்யாவுக்கு பிறகு மேற்கத்திய நாடுகள் இந்தியா மீது குறி வைக்கும் என ரஷ்ய பிரதிநிதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா படையெடுத்து வருகிறது. இதை கண்டித்து ரஷ்யாவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா, ஜெர்மனி, கனடா, பிரான்ஸ், மேற்கத்திய நாடுகள் ரஷ்யா மீது கடும் பொருளாதார தடையை விதித்துள்ளன.

ஆனால் இந்தியா மட்டும் ரஷ்யாவுடன் வர்த்தகம் செய்து எண்ணெய்யை வாங்கி வருகிறது. இதற்கு அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. நேற்று கூட ரஷ்யாவுடன் இந்தியா இணக்கம் காட்டினால் பெரிய விலையை கொடுக்க நேரிடும் என அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பிடன் தெரிவித்திருந்தார்.

ரஷ்யா-உக்ரைன் மோதல் கூடாது.. அமைதியை விரும்புகிறது இந்தியா.. லோக்சபாவில் உறுதியாக சொன்ன ஜெய்சங்கர்

English summary

Russia's Official representative Eduard Aleksandrovich Basurin says that West countries will destroy Russia then their next target will be India.