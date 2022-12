அப்தாப்பிடம் முடிவடைந்தது 'நார்க்கோ' சோதனை.. போலீசிடம் சொன்னது என்ன? திடுக்கிடும் தகவல்கள்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: டெல்லியில் இளம்பெண் சாரதாவை கொலை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள அவரது காதலன் அப்தாப் அமீனிடம் மிக முக்கியமான சோதனையாக கருதப்படும் 'நார்க்கோ' சோதனை முடிவடைந்ததது

இந்த சோதனையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்களை அப்தாப் கூறியதாக டெல்லி போலீஸார் கூறுகின்றனர். தாங்கள் எதற்காக இந்த சோதனை நடத்தினோமோ அதற்கு பலன் கிடைத்துள்ளதாகவும் போலீஸ் வட்டரங்கள் தெரிவித்தன.

நாட்டையே உலுக்கிய டெல்லி சாரதா கொலை வழக்கில் இந்த சோதனையின் மூலம் பல மர்மமான கேள்விகளுக்கு பதில் கிடை்ககும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சாரதாவை கொன்று.. 35 பீஸாக வெட்டிவிட்டு.. அவரது மோதிரத்தை புது கேர்ள் பிரண்ட்டிற்கு கொடுத்த அப்தாப்

The narco analysis test of Aaftab Amin, who accused of killing his live-in partner Saradha Walkar, was completed at a hospital in Delhi's Rohini on Thursday.