இது ‛‛வெற்றிகரமான தோல்வி’’.. காங். தலைவர் தேர்தலில் தோற்றாலும் சாதித்து காட்டிய சசிதரூர்.. எப்படி?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் தேர்தலில் மல்லிகார்ஜூன கார்கேவிடம், திருவனந்தபுரம் எம்பி சசிதரூர் தோல்வியடைந்தாலும் கூட ‛‛இது வெற்றிக்கரமான தோல்வி'' எனும் வகையில் அவர் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். இதுபற்றிய விபரம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அந்த சாதனை என்ன? என்பது பற்றிய விபரம் வருமாறு:

காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி உள்ளார். உடல் நலக்குறைவால் அவரால் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பல மாநிலங்களில் தீவிர அரசியலில் ஈடுபட முடியவில்லை.

இதனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புதிய தலைவரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்தன. இது நீண்டநாட்களாக கிடப்பிலேய இருந்தது. அதேவேளையில் கட்சிக்குள் பல்வேறு விவாதங்களை கிளப்பியது. ஜி23 எனும் மூத்த தலைவர்கள் அடங்கிய அதிருப்தி அணி உருவாகியது.

English summary

Even though Thiruvananthapuram MP Sasitharur lost the All India Congress party presidential election to Mallikarjuna Kharge, he set a new record by saying it was a successful defeat''. Details about this have been released now. What is that feat? The details are as follows: