பிச்சை எடுப்பதற்கு தடை விதிக்க முடியாது - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி.. இதுக்கு காரணமும் சொன்ன கோர்ட்டு!

Delhi

டெல்லி: நாட்டில் பிச்சை எடுப்பதை தடை செய்ய முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. நமது நாட்டில் பிச்சைக்காரர்கள் அதிகம் இருக்கின்றனர்.

கோவில்கள், ரயில், பஸ் நிலையங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கூடும் முக்கியமான இடங்களில் பிச்சைக்காரர்கள் அதிகம் ஆக்கிரமித்து இருப்பதை காண முடியும்.

இந்த கொரோனா காலத்தில் பிச்சைக்காரர்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். உணவு இன்றி தவித்த பிச்சைக்காரர்களை போலீசார் மீட்டு உதவி மையங்களில் சேர்த்தனர். பல்வேறு தன்னார்வலர்களும் பிச்சைக்காரர்களுக்கு உணவு வழங்கினார்கள்.

Supreme Court refuses to ban begging at public places in india. Have coronary vaccines been given to beggars? The judges ordered the federal government