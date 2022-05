ஞானவாபி மசூதி வழக்கு: நாளைதான் விசாரணை.. உச்ச நீதிமன்றம்.. வாரணாசி கோர்ட் விசாரிக்கவும் கட்டுப்பாடு

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: ஞானவாபி மசூதி லிங்க வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்றைய விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. மனுதாரர் ஹரிசங்கர் ஜெயின் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் நாளை விசாரிக்கப்படும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.

வாரணாசி கோர்டில் நடக்க இருந்த இன்னொரு விசாரணையையும் உச்ச நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்தது, இதில் எந்த உத்தரவையும் பிறப்பிக்க கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

ஞானவாபி மசூதி தொடர்பான வழக்கில் இன்று உச்ச நீதிமன்றமும், வாரணாசி நீதிமன்றமும் இரண்டு வெவ்வேறு விசாரணைகளை நடத்துகிறது. கடந்த முறை இந்த வழக்கில், ஞானவாபி மசூதியில் லிங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படும் பகுதியை சீல் செய்யவும், இஸ்லாமியர்களை தொடர்ந்து அங்கு வழிபாடு செய்ய அனுமதித்தும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஞானவாபி மசூதி வழக்கு என்பது இப்போது திடீரென எழுந்த வழக்கு கிடையாது. 1991ல் இருந்து இந்த பிரச்சனை உள்ளது. இந்த பகுதியை சேர்ந்த இந்து மக்கள், பல்வேறு இந்து பிரிவினர் ஞானவாபி மசூதி என்பது அருகில் இருக்கும் காசி விஸ்வநாதர் கோவிலின் ஒரு பகுதியை இடித்துவிட்டு 1669ல் கட்டியதாக கூறினர்.

கியான்வாபி மசூதி! மக்கள் வாழ்வை சீர்குலைத்து அதை திசைதிருப்ப மதப்பிரச்சனை! மோடி அரசு மீது மமக சாடல்!

English summary

SC, Varanasi court to will hear the in Gyanvapi case today: All you need to know. ஞானவாபி மசூதி தொடர்பான வழக்கில் இன்று உச்ச நீதிமன்றமும், வாரணாசி நீதிமன்ற இரண்டு வெவ்வேறு விசாரணைகளை நடத்துகிறது.