டெல்லியில் அதிக காற்று மாசுபாடு.. மிக மோசமாகவும் நிலைமை.. பள்ளிகளை மூடுவதாக அறிவிப்பு!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் காற்று மாசுபாடு தொடரந்து தீராத பிரச்சினையாக உள்ளது. மனிதர்கள் சுவாசிப்பதற்கு தகுதியானது அல்ல என்ற அளவுக்கு காற்றின் தரம் மிகவும் மோசமாக உள்ளது.

தற்போது AQI எனப்படும் காற்றின் தரக்குறியீடு 382 என்ற மோசமான அளவை எட்டி நிற்கிறது. இது இந்த பருவத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிக அபாயகரமான நிலையாகும்.

English summary

The Delhi government has announced that schools will be closed until further notice in Delhi due to air pollution. It has been announced that online classes will be held for school students