போட்டியில் இருந்து விலக வலியுறுத்துமாறு கூறினாங்க.. ராகுல் என்ன சொன்னார் தெரியுமா.. சசி தரூர் பரபர

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் தேர்தலுக்கு போட்டியிட்டுள்ள என்னை போட்டியில் இருந்து விலக வலியுறுத்துமாறு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் பலர் ராகுல் காந்தியிடம் வலியுறுத்தியதாக சசி தரூர் பரபரப்பு கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டில் பழம்பெரும் கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சியில் 22 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உள்கட்சி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. வரும் 17 ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலில் மல்லிகார்ஜூன கார்கே மற்றும் திருவனந்தபுரம் எம்.பி சசி தரூர் இடையே நேரடி போட்டி உள்ளது.

Sasi Tharoor has made a sensational allegation that many senior Congress leaders urged Rahul Gandhi to urge him to withdraw from the All India Congress party president election.