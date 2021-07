கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த.. அதிகளவில் வேக்சின் போட தேவையில்லை.. ஸ்மார்ட் நடவடிக்கையே போதும்.. ஐசிஎம்ஆர்

Delhi

டெல்லி: கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்த அதிகப்படியான மக்களுக்கு வேக்சின் செலுத்துவதைக் காட்டிலும், ஸ்மார்ட் வேக்சினேஷன் அதாவது அதிக ஆபத்தில் இருப்பவர்களுக்கு முதலில் தடுப்பூசிகளைச் செலுத்துவதன் மூலம் உயிரிழப்புகளைக் குறைக்க முடியும் என ஐசிஎம்ஆர் தனது புதிய ஆய்வில் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்ட சமயத்தில் தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரை கூட சென்றது. கொரோனா பாதிப்பு இவ்வளவு மோசமான நிலைக்குச் செல்ல மந்தமாக நடைபெறும் வேக்சின் பணிகளே முக்கிய காரணம் என கூறப்பட்டது.

இந்தியாவில் தடுப்பூசிகளுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு நிலவிய சமயத்தில் வெளிநாடுகளுக்கு தடுப்பூசிகள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையானது. காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் இதனைக் கடுமையாக விமர்சித்தது.

Smart vaccination in the case of the Covid-19 pandemic makes for smarter public health choices than mass vaccination says ICMR. The mathematical modeling-based analysis by the ICMR was published in a British Medical Journal.