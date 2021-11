பாஜகவுக்கு சு.சுவாமி குட்பை?மமதாவை ஜேபி, மொரார்ஜி தேசாய், ராஜீவ், சந்திரசேகருடன் ஒப்பிட்டு ட்வீட்!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருந்து ராஜ்யசபா எம்.பி. சுப்பிரமணியன் சுவாமி விலகுவது உறுதியாகி உள்ளதாகவே கூறப்படுகிறது. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவரும் மேற்கு வங்க முதல்வருமான மமதா பானர்ஜியை மறைந்த தலைவர்களான ஜேபி, மொரார்ஜி தேசாய் உள்ளிட்டோருடன் ஒப்பிட்டு புகழ்ந்து தள்ளியிருக்கிறார் சுப்பிரமணியன் சுவாமி.

டெல்லியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் அபிஷேக் பானர்ஜி இல்லத்தில் இன்று மமதா பானர்ஜியை சுப்பிரமணியன் சுவாமி சந்தித்து பேசினார். மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசை மிக கடுமையாக தொடர்ந்து விமர்சித்து வருபவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி.

இதனால் பாஜக தேசிய செயற்குழுவில் இருந்து சுப்பிரமணியன் சுவாமி கழற்றிவிடப்பட்டார். இதனையடுத்து பாஜகவை இடைவிடாமல் விமர்சித்து வருகிறார் சுப்பிரமணியன் சுவாமி.

English summary

Rajya Sabha MP Subramanian swamy tweets that "Of the all the politicians I have met or worked with, Mamata Banerjee ranks with JP, Morarji Desai, Rajiv Gandhi, Chandrashekhar, and P V Narasimha Rao who meant what they said and said what they meant. In Indian politics that is a rare quality".