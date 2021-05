பிணத்தை ஆற்றில் வீசியதை காட்டிய சேனல் மீது தேச துரோக கேஸ் போட்டாச்சா? உச்சநீதிமன்றம் "நறுக்" கேள்வி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: "உத்தர பிரதேசத்தில், கொரோனாவால் இறந்தவர் சடலத்தை ஆற்றில் வீசி எறியும் காட்சியை வெளியிட்ட செய்தி சேனலுக்கு எதிராக, தேசத் துரோக வழக்கு பதிவு செய்தீர்களா என்று தெரியவில்லையே" என்று, கிண்டலாக கேள்வி எழுப்பினார், உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி டி.ஒவ்.சந்திரசூட்.

நீதிபதி டி.ஒய் சந்திரசூட் தலைமையில், நீதிபதிகள் எல்.நாகேஸ்வர ராவ் மற்றும் எஸ்.ரவீந்திர பட் ஆகிய மூன்று பேர் கொண்ட பெஞ்ச் அமர்வு, மத்திய அரசின் கொரோனா நிர்வாகம் தொடர்பாக தானாக முன்வந்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறது.

இன்று இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோதுதான், இப்படி ஒரு "கமெண்ட் பாஸ்" செய்தார் நீதிபதி சந்திரசூட்.

English summary

"Did you file a sedition case against a news channel that aired footage of a dead body being thrown into a river in In Uttar Pradesh?" Supreme Court Justice DY Chandrachud, made a sarcastic comment.