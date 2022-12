சுஷாந்த் சிங் விவகாரம்: ஆதித்ய தாக்கரேவிடம் உண்மை கண்டறியும் சோதனை நடத்தனும்.. பாஜக எம்எல்ஏ பகீர்

Delhi

டெல்லி: சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் மரணம் தொடர்பாக மக்களவையில் கேள்வி எழுப்பி பேசிய ஏக்நாத் ஷிண்டே அணி ஆதரவு எம்.பி ராகுல் ஷெவாலே, சுஷாந்த் சிங் தற்கொலைக்கு முன்பாக ரியா சக்ரபோர்த்திக்கு 44 அழைப்புகள் ஏயூ என்ற பெயரில் இருந்து வந்து இருக்கின்றன. இந்த ஏயூ என்பவர் ஆதித்ய தாக்கரேவா என சந்தேகம் எழுப்பி பேசியிருந்தார்.

பீகாரை சேர்ந்தவர் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்.

டோனியின் வாழ்க்கை வரலாற்று படமான எம்.எஸ் தோனி அண்டோல்டு ஸ்டோரி' படத்தின் நடித்ததன் மூலம் நாடு முழுக்க பிரபலம் அடைந்தார்.

Eknath Shinde's support MP Rahul Shewale spoke in the Lok Sabha regarding Sushant Singh Rajput's death and said that before Sushant Singh's suicide, Riya Chakraborty received 44 calls from AU. He had raised suspicions that this AU was Aditya Thackeray.