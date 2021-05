செம குட் நியூஸ்.. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள்.. நாட்டில் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி.. மத்திய அரசு நம்பிக்கை!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்த வருட இறுதிக்குள் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போடப்படும் என்று மத்திய அரசு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருகிறது.

தினமும் 3,50,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகளும், 3,500-க்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகளும் நிகழ்ந்து வருகின்றன.

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் நாடு முழுவதும் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

The federal government hopes that everyone will be vaccinated by the end of this year