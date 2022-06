மாறி மாறி தண்ணி காட்டுறியே தெய்வமே? இந்தியாவில் ஆட்டம் காட்டும் கொரோனா! திடீரென சரிந்த பாதிப்பு!

Delhi

டெல்லி : இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு கடந்த சில நாட்களாகவே கூடுவதும் குறைவதுமாக இருந்த நிலையில் கடந்த இரு நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு 12 ஆயிரத்துக்கும் மேல் இருந்த என்ற நிலையில் இன்று பாதிப்பு பத்தாயிரத்திற்கும் கீழே வந்துள்ளது.

சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் உலக அளவில் பலத்த பொருளாதார இழப்புகளையும் உயிரிழப்புகளையும் ஏற்படுத்தி கோரத்தாண்டவம் ஆடியது.

சுமார் மூன்று வருடங்களாக கொரோனாவின் தாக்கம் நீடித்து வரும் நிலையில் மூன்றாவது அலை நிறைவடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பதும் குறைவதுமாக இருந்து வருகிறது.

The incidence of corona in India has been increasing and decreasing in the last few days and the incidence of corona has come down to less than ten thousand today from over 12 thousand in the last two days.