நடப்பு ஆண்டில் கடைசி நிகழ்வு.. நெட்டிசன்களை வாவ் போட வைத்த 'சூப்பர் மூன்'

Delhi

டெல்லி: நடப்பு ஆண்டின் கடைசி சூப்பர் மூன் நிகழ்வு நேற்று இரவு நிகழ்ந்தது. இதனை பல்வேறு நாட்டு மக்கள் பார்த்து ரசித்ததோடு, அதனை புகைப்படமும் எடுத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

விண்வெளியில் நிகழும் ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆச்சர்யம் அளிக்கக்கூடியது தான். அந்த வகையில், பூமியை சுற்றி வரும் நிலவினை ஒருசில நேரம் நாம் சூப்பர் மூன் என அழைப்போம்.

ஏன் நாம் அதனை சூப்பர் மூன் என்று அழைக்கிறோம் என்றால்... பூமியை சுற்றி வரும் நிலவானது, அதன் சுற்றுவட்டப்பாதையில் மிக குறைந்த நீளத்தில் அதாவது பூமிக்கு அருகில் இருக்கும்போது அதனை நாம் சூப்பர் மூன் என அழைப்போம்.

English summary

The last Super Moon event of the current year happened last night. People of various countries have seen and enjoyed it and have taken pictures of it.