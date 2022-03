குஜராத் தேர்தலில் வெல்ல காங்கிரஸ் நம்பும் ஒரே முகம் "நரேஷ்.." என்ன நிபந்தனை விதித்தார் தெரியுமா?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி : நடந்து முடிந்த 5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் படுதோல்வியை சந்தித்த காங்கிரஸ் கட்சி, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் நடைபெற இருக்கும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு காய் நகர்த்த தொடங்கி இருக்கிறது.

உத்தரப் பிரதேசம், உத்தராகண்ட், பஞ்சாப், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி படுதோல்வியை சந்தித்து இருப்பது அக்கட்சியினரிடமே அவநம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2019 மக்களவைத் தேர்தல் படுதோல்விக்கு பிறகு காங்கிரஸ் மூத்த நிர்வாகிகள் இடையே ஏற்பட்ட பிளவு, 5 மாநில தேர்தலுக்கு பிறகு பெரிதாக தொடங்கி இருக்கிறது. இது காந்தி குடும்பத்தினருக்கு எதிரான அலையாகவும் உருவெடுத்து இருக்கிறது.

மோடி ஆட்சி வந்த பிறகு இப்படித்தான்.. 540 ரூபாய் வரை சிலிண்டர் ரேட் கூடிப்போச்சு.. காங்கிரஸ் காட்டம்

English summary

The Congress, which has lost the last five state assembly elections, is gearing up for the forthcoming assembly elections in Prime Minister Narendra Modi's home state of Gujarat. : நடந்து முடிந்த 5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் படுதோல்வியை சந்தித்த காங்கிரஸ் கட்சி, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் நடைபெற இருக்கும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு காய் நகர்த்த தொடங்கி இருக்கிறது.