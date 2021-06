டெல்டா வகை வைரஸ்.. கோவிஷீல்ட், கோவாக்சின் தடுப்பூசி பெற்றவர்களையும் தாக்கலாம்.. ஷாக் ரிப்போர்ட்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: டெல்டா வகை கொரோனா வைரஸ் கோவிஷீல்ட் மற்றும் கோவாக்சின் தடுப்பூசி பெற்றவர்களையும் தாக்கும் என்று ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தற்போது வெகுவாக குறைந்து வருகிறது. ஒரு கட்டத்தை 3,00,000-ஐ தாண்டிய தொற்று தற்போது 1,00,000-க்குள் குறைந்து விட்டது.

கொரோனாவை தடுக்கும் ஒரே பேராயுதம் தடுப்பூசிகள்தான். இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

The study found that the delta-type corona virus also infects those who have been vaccinated against cochlear and covaxin