நீங்க நம்பலைனாலும் அதான் நெசம்.. சூரியனில் நெளிந்து செல்லும் பாம்பு? மிரண்டு போன ஆராய்ச்சியாளர்கள்!

டெல்லி : சூரியனில் பாம்பு நெளிந்து செல்வது போன்ற வீடியோவை ஐரோப்பா விண்வெளி நிறுவனம் அனுப்பிய சன் ஆர்பிட்டர் விண்கலம் வீடியோவாக எடுத்து அனுப்பியுள்ள நிலையில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அது குறித்த காரணத்தை வெளியிட்டுள்ளனர்.

மிகச் சிறிய ஒரு கோளான பூமியில் லட்சக்கணக்கான உயிரினங்களும் கோடிக்கணக்கான அதிசயங்களும் நிறைந்து இருக்கிறது. என்றால் முடிவே இல்லாத இந்த பிரபஞ்சத்தில் எவ்வளவு அதிசயங்கள் கொட்டிக் கிடக்கும்.

அப்படி இந்த முடிவில்லா பிரபஞ்சத்தில் என்னதான் இருக்கிறது என தேட துவங்கிய மனிதன் பூமி சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி இன்னும் தேடி வருகிறான். அதன் வெளிப்பாடுதான் விண்வெளி ஆராய்ச்சிகள்.

English summary

The Sun Orbiter spacecraft sent by the European Space Agency has taken a video of a snake writhing in the Sun and researchers have revealed the reason for it.