அரசாங்கம் என்பதால்.. எது சரியானது என்று தெரியும் என நினைத்து விடாதீர்கள்.. விளாசிய உச்சநீதிமன்றம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: நீங்கள் அரசு என்பதால் எது சரி என்று உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைத்துவிடாதீர்கள் என்று உச்சநீதிமன்றம் காட்டமாக கூறியது.

நீதிபதி டி.ஒய் சந்திரசூட் தலைமையிலான நீதிபதிகள் எல்.என்.ராவ் மற்றும் எஸ்.ரவீந்திர பட் ஆகிய மூன்று பேர் கொண்ட பெஞ்ச் அமர்வு, கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகளுக்கு அத்தியாவசிய மருந்துகள், தடுப்பூசிகள் மற்றும் மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் வழங்குவது தொடர்பாக தானாக முன்வந்து விசாரித்து வருகிறது.

இருவாரங்கள் முன்பு வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, மத்திய அரசு வாக்சின் பாலிசி தொடர்பாக, பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய அவகாசம் கோரியது. இதையடுத்து இன்று வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது.

The Supreme Court has said that you should not think that you know what is right because you are the government.