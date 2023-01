அரசியல் சாசன அதிகாரத்தை உச்சநீதிமன்றம் பறித்துக்கொண்டது.. மத்திய சட்ட அமைச்சர் புது குற்றச்சாட்டு

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நீதிபதிகள் நியமனத்தில் மத்திய அரசுக்கும், உச்சநீதிமன்றத்திற்கும் இடையேயான மோதல் போக்கு நீடித்து வரும் நிலையில், சமீபத்தில் யூடியூப் சேனல் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்திருந்த டெல்லி உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஆர்.எஸ்.சோதியின் பேட்டியை மத்திய சட்ட அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார். இந்த பேட்டியில், "உச்சநீதிமன்றம் தனது நீதிபதிகளை தானே நியமித்துக்கொள்வதன் மூலம் அரசியல் சாசனத்தை பறித்துக்கொண்டுவிட்டது" என்று விமர்சித்துள்ளார்.

நீதித்துறை நீதி வழங்குவதில் மட்டும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், நீதிபதிகளை நியமிப்பதை மத்திய அரசு பார்த்துக்கொள்ளும் என்று சமீபத்தில் கிரண் ரிஜிஜூ கூறியிருந்தது பெரும் சர்சசையை ஏற்படுத்தியிருந்தது. சில மாதங்களுக்கு முன்னர் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று பேசியிருந்த அவர், "1993ம் ஆண்டு வரை நீதிபதிகள் நியமனம் என்பது சட்டத்துறை மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் நடைபெற்றது.

அக்காலகட்டங்களில் நாடு சிறப்பான நீதிபதிகளை கொண்டிருந்தது. ஆனால் தற்போது கொலிஜியம் முறைப்படி நீதிபதிகள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இதனை நாட்டு மக்கள் எதிர்க்கின்றனர். அதேபோல தங்கள் சசோகதரர்களையே சக நீதிபதிகளாக நியமிப்பது இந்தியாவில்தான் நிகழ்கிறது. கொலிஜியம் அமைப்பால் அதில் இருக்கும் நீதிபதிகளின் பணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. நீதிபதிகளுக்கு நீதியை வழங்குவதுதான் பிரதான பணி" என்று கூறியிருந்தார்.

English summary

Union law Minister Kiran Rijiju has shared the interview of former Delhi High Court Judge RS Sodhi, who had recently given an interview to a YouTube channel, as the conflict between the Central Government and the Supreme Court continues over the appointment of judges. In this interview, he criticized that "the Supreme Court has taken away the Constitution by appointing its own judges"