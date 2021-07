இன்னும் 4 மாதங்கள்தான் டைம்.. கொரோனா 3ஆம் அலை நிச்சயம் ஏற்படும்.. வல்லுநர் குழுவின் புதிய வார்னிங்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் பொதுமக்கள் கொரோனா வழிகாட்டுதல்களை முறையாகப் பின்பற்றவில்லை என்றால் வரும் அக்டோபர்- நவம்பர் மாதங்களில் கொரோனா 3ஆம் அலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக மத்திய அரசின் வல்லுநர் குழு தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலையே இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இந்தச் சூழலில் கொரோனா 3ஆம் அலை குறித்து இணையத்தில் பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

கொரோனா பரவலின் கணிக்க ஐஐடி பேராசிரியர்களைக் கொண்ட மத்திய அரசு வல்லுநர் குழுவை அமைத்துள்ளது. இந்தக் குழு சூத்ரா என்ற மாடலின் அடிப்படையில் கொரோனா பரவலைக் கணித்து வருகிறது.

A possible third wave of Covid-19 may hit its peak in October-November this year if Covid-appropriate behavior is not followed, says government panel. This government panel predicts Corona spread by the SUTRA model.