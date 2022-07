மறுபடியும் வேலையைக் காட்டிய கொரோனா! சற்றே உயர்ந்த இன்றைய பாதிப்பு! பலி எண்ணிக்கை மட்டும் இவ்வளவா?

Delhi

டெல்லி : இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கையில் ஏற்றத்தாழ்வு இருந்து வரும் நிலையில் நேற்றைய பாதிப்பை விட இன்றைய கொரோனா பாதிப்பு சற்று அதிகரித்துள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா மூன்றாவது அலையின் தாக்கம் ஜனவரி மாத இறுதியிலும், பிப்ரவரி மாதத் தொடக்கத்திலும் தீவிரமாக இருந்தது. அப்போது குறையத் தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு தற்போது மீண்டும் வேகமாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக கையாளப்படாததாலேயே கொரோனா பாதிப்பு மாறி மாறி பதிவாகி வருகிறது.

English summary

While there has been an imbalance in the number of corona cases in India for the past few days, today's corona cases have slightly increased compared to yesterday's cases, according to a statement issued by the Union Ministry of Health.