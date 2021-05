''கொரோனா வைரஸும் ஓர் உயிரினம்தானே.. அதை வாழ விடுங்கள்'' .. சொல்வது பா.ஜ.க முன்னாள் முதல்வர்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கொரோனா நம்மை போன்ற ஒரு உயிர்தான். அதனை வாழ விட வேண்டும் என்று உத்தரகாண்ட் மாநில முன்னாள் முதல்வர் பாஜகவை சேர்ந்த திரிவேந்திர சிங் ராவத் கூறியுள்ளார்.

இந்தியா முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பாடாய்படுத்தி வருகிறது. தினம், தினம் பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதால் மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் 33,000-ஐ கடந்த கொரோனா.. இன்று 303 பேர் உயிரிழப்பு.. கோவையில் பாதிப்பு அதிகரிப்பு!

கொரோனவை எப்படியாவது ஒழித்து விட வேண்டும் என்று மத்திய அரசும், மாநில அரசுகளும், மக்களும் போராடி வருகின்றனர்.

English summary

Corona is a creature like us. Former Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat of the BJP has said that it should be allowed to live