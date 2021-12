ஹெலிகாப்டர் விபத்து.. உயிரிழந்தவர்கள் கண்ணியத்திற்கு மதிப்பு கொடுங்க.. விமானப்படை வேண்டுகோள்

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி : நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் முப்படைத் தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட 13 பேர் மரணம் தொடர்பாக விசாரிக்க விசாரணை நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என இந்தியா விமானப் படை தெரிவித்துள்ளது.

விபத்து தொடர்பாக இந்த நீதிமன்றம் முழுமையாக விசாரித்து உண்மையான காரணங்கள் விரைவில் வெளிவரும் என இந்திய விமான படையின் அதிகாரப்பூர்வ டிவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் கண்ணியத்திற்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில், ஊகத்தின் அடிப்படையில் உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்களை சமூக வலைதளங்களில் தெரிவிப்பதை தவிர்க்கலாம் என்றும் விமானப் படை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

English summary

IAF has constituted a tri-service Court of Inquiry to investigate the cause of the tragic helicopter accident on 08 Dec 21. The inquiry would be completed expeditiously & facts brought out. Till then, to respect the dignity of the deceased, uninformed speculation may be avoided.