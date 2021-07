Cabinet Reshuffle Live: மத்திய அமைச்சரவையில் இன்று விரிவாக்கம்.. யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு?

Delhi

டெல்லி: மத்திய அமைச்சரவையில் இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு விரிவாக்கம் செய்யப்படவுள்ளது. இதையடுத்து முக்கியஸ்தர்கள் டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு அமைச்சரவையில் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. இந்த நிலையில் மத்திய அமைச்சரவையை விரிவுப்படுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி முடிவு செய்துள்ளார். இதுகுறித்து மூத்த அமைச்சர்களுடன் மோடி ஆலோசனை நடத்தி வந்தார்.

எந்தெந்த மாநிலங்களிலிருந்து மத்திய அமைச்சர் தேர்வு செய்யப்படவில்லையோ அந்த மாநிலங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் அந்த மாநிலத்துக்கு எம்பிக்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என தெரிகிறது. தற்போதைய அமைச்சரவையில் மோடியை தவிர்த்து 21 கேபினட் அமைச்சர்களும் 9 இணை அமைச்சர்களும் (தனிப் பொறுப்பு), 23 இணை அமைச்சர்களும் உள்ளனர்.

பிரதமா் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் குறித்த நேரலை செய்திகள் மற்றும் அமைச்சரவையில் இடம் பெற்ற நபர்கள் யார் யார் என்பது குறித்தும் இந்த பக்கத்தில் காணுங்கள்.