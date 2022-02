வெடிக்கும் ஹிஜாப் விவகாரம்: பொது சிவில் சட்டம் காலத்தின் தேவை..மெகா அஸ்திரத்தை கையிலெடுக்கும் பாஜக!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஹிஜாப் சர்ச்சை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் பொது சிவில் சட்டம் காலத்தின் தேவை எனவும், அனைத்து சமூகத்தினருக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சட்டம் நாட்டுக்கு தேவை என மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் உள்ள உடுப்பி, சிவமோகா, சிக்மக்ளூர், மங்களூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள உயர்நிலைப் பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் முஸ்லீம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வர திடீர் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

பிரச்சாரத்தில் காலியாக கிடந்த நாற்காலிகள்! ஓ.பி.எஸ். கடும் அப்செட்! அனல் பறக்கும் தேர்தல் களம்!

இந்த நிலையில் ஹிஜாப் அணிந்து கொண்டு கல்வி நிறுவனங்களுக்குள் முஸ்லீம் மாணவிகள் வந்தால் நாங்களும் காவி துண்டு அணிவோம் என கூறி இந்துத்துவா மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள். தங்கள் உரிமைகளுக்காக முஸ்லீம் மாணவிகள் பள்ளி வாயிலில் அமர்ந்து போராடினர்.

English summary

Union Minister Giriraj Singh has said that as the hijab controversy intensifies, public civil law is the need of the hour and the country needs a law that applies to all communities.