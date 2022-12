அட சூப்பர்.. உலக அளவில் அறிவியல் ஆய்வுகளில் முன்னேறிய இந்தியா.. எத்தனையாவது இடம் தெரியுமா?

Delhi

டெல்லி: அறிவியல் ஆய்விதழ்களை வெளியிடுவதில் உலக அளவில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் அறிவியல் ஆய்வுகள் கடந்த காலங்களை விட தற்போது அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். அமெரிக்காவின் 'அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் குறிகாட்டிகள் 2022' எனும் அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி இத்தகவல்களை அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

இந்த அறிக்கையை பொறுத்த வரையில் கடந்த பத்தாண்டுகளில் அறிவியல் ஆய்விதழ்கள் அதிகம் வெளியிடுவது, புதிய ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது போன்ற பணிகளை இந்தியா சிறப்பாக செய்து வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

