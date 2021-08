இந்தியாவில் நவம்பரில் கொரோனா 3-வது அலை உச்சம் பெறும்.. ஆய்வில் பரபரப்பு தகவல்.. ஷாக் ரிப்போர்ட்!

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் நவம்பர் மாதம் கொரோனா 3-வது அலை உச்சம் பெரும் என்று மிச்சிகன் பல்கலைக்கழக பேராசியர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்தியாவில் ஏற்கனவே கொரோனா 3-வது அலை தொடங்கியது போலதான் இருக்கிறது.

இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் வைரஸின் வேகம் மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. தென் இந்தியாவில் கேரளாவில் கொரோனா ஏற்கனவே உச்சம் தொட்டுள்ளது. நமது தமிழ்நாட்டிலும் கொரோனா மெல்ல அதிகரிக்க தொடங்கி இருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் 4 நாட்களுக்கு பிறகு குறைந்த தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு.. 26 மாவட்டங்களில் உயிரிழப்பு இல்லை

இதேபோல் ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநிலங்களில் தொற்று அதிகரித்துள்ளது. வட இந்தியாவை பொறுத்தவரை அசாம், மிசோரம், மேகலாயா உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் கொரோனா ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்து வருவது கவலையை எற்படுத்தி உள்ளது.

University of Michigan professors have warned that the Corona 3rd wave peak will be great in India in November. Various parties have insisted that additional vaccines be brought into use and that rapid vaccination be carried out