எருமை, பசு மாடு மோதிய பரபரப்பு அடங்கும் முன் அடுத்த சம்பவம்.. நடுவழியில் 'ஜாம்' ஆன வந்தே பாரத் ரயில்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: மணிக்கு 180 கி.மீ வேகத்தில் செல்லும் வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை சமீபத்தில்தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.

ஆனால், இவ்வாறு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சில தினங்களிலேயே இந்த ரயில்கள் இன்னல்களை எதிர்கொண்டுள்ளன. இரு தினங்களுக்கு முன்னர் தண்டவாளத்தில் குறுக்கே வந்த எருமைகள் மீது ரயில் மோதியது.

தற்போது இந்த ரயிலின் சக்கரம் ஒன்று 'ஜாம்' ஆன காரணத்தினால் பயணிகள் சதாப்தி ரயிலில் மாற்றியனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதே டெய்லர்.. அதே வாடகை.! நேற்று எருமைகள்.. இன்று பசு மாடுகள்.. விபத்தில் சிக்கிய வந்தே பாரத் ரயில்

English summary

Prime Minister Narendra Modi recently dedicated the 180 kmph Vande Bharat train service to the country. However, these trains have faced hardships within a few days of their dedication. Two days ago, the train hit the buffaloes that crossed the tracks. At present, one of the wheels of this train is 'jammed' and the passengers have been transferred to the Shatabdi train.