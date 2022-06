அக்னிபத் வன்முறை! வணக்கம்யா ஆர்மில இருந்து பேசுறேன்! நீ எதுக்கு மிலிட்டரிக்கு? ஆவேசமான ராணுவ வீரர்!

Delhi

டெல்லி : இந்திய ராணுவத்தில் இளைஞர்களை 4 ஆண்டு காலத்துக்கு பணியில் அமர்த்தும் அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பி வன்முறை சம்பவங்கள் நடந்து வரும் நிலையில், அக்னிபாத் திட்டம் ஒரு சிறந்த திட்டம் என ராணுவ வீரர் ஒருவர் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடுமுழுவதும் போராட்டம் நடைபெறும் நிலையில் பீகார், உத்திர பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வன்முறை வெடித்துள்ளது. இதன் காரணமாக பல இடங்களில் ரயில்கள் கொளுத்தப்பட்டன.

தெலங்கானா செகந்திராபாத் ரயில் நிலையத்தில் நேற்று நடைபெற்ற கலவரத்தில் வாரங்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ராகேஷ் என்ற இளைஞர் உயிரிழந்ததோடு, பலரும் காயமடைந்தனர். மேலும் ராணுவ வீரர் கனவில் இருந்த ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

As violence erupts in protest of the Agnipath project, which employs young people in the Indian Army for a period of 4 years, a video released by a soldier claiming that the Agnipath project is an excellent plan is spreading fast on social networking sites.