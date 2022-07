குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நிறைவு.. டெல்லி செல்லும் வாக்குப்பெட்டிகள்.. முடிவுகள் எப்போது?

Delhi

டெல்லி: நாடு முழுவதும் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ளது. இந்த வாக்குகள் வரும் 21ம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் வரும் 24ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இதையடுத்து புதிய குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நாடு முழுவதும் நிறைவடைந்துள்ளது. காலை 10 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு, மாலை 5 மணியுடன் நிறைவடைந்தது. நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் முதல் நபராக பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாக்களித்தார். அதேபோல் தமிழ்நாட்டில் முதல் நபராக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாக்களித்தார்.

English summary

Voting for the presidential election has been completed across the country. These votes will be counted on the 21st and the results will be announced.