மன்மோகன் பொருளாதார திட்டங்களை அரைவேக்காடு என்ற நிர்மலா சீதாராமன்.. ப சிதம்பரம் பதிலடி என்ன தெரியுமா?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கடந்த 1991-ஆம் ஆண்டு காங்கிரசால் கொண்டு வரப்பபட்ட பொருளாதார சீர்த்திருங்கள் என்பது அரைவேக்காடுத்தனமானது என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறியதற்கு பதிலளித்து முன்னாள் நிதி அமைச்சர் ப சிதம்பரம் ட்விட் வெளியிட்டுள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் ஹிந்தி மொழி பத்திரிகை சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பங்கேற்றார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் முழுக்க ஹிந்தியில் பேசிய நிர்மலா சீதாராமன், தொடக்கத்தில், ஹிந்தியை கற்றுக்கொள்வதில் சிரமம் இருந்ததாகவும், தற்போது எனக்கு ஹிந்தி பேசும்போது நடுக்கம் ஏற்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.

பாஜக, காங்கிரசை தவிர இந்தியாவில் வேறு எந்த கட்சியும் 48 இடங்களுக்கு மேல் பெறாது.. ப சிதம்பரம்

English summary

Former Finance Minister P Chidambaram tweeted in response to Nirmala Sitharaman's statement that the economic reforms brought by the Congress in 1991 were half-baked.