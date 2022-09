பெண்ணுடன் வெளிய போகணும்.. அமித் மிஸ்ராவிடம் பணம் கேட்ட இளைஞர்! அதுக்கு அவர் செஞ்ச காரியம் இருக்கே

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அமித் மிஸ்ரா ட்விட்டர் தளத்தில் செய்த செயல் ஒன்று தான் இப்போது இணையத்தில் மிக பெரிய அளவில் பேசுபொருள் ஆகியுள்ளது.

இந்தியாவில் முக்கிய லெக் ஸ்பின்னர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் அமித் மிஸ்ரா. இந்திய அணிக்காகவும் ஐபிஎல் தொடர்களில் பல ஆண்டுகள் இவர் விளையாடி வந்துள்ளார்.

ட்விட்டரில் ஆக்டிவாக இருந்து வரும் வீரர்களில் ஒருவரான அமித் மிஸ்ரா, நேற்று செய்த செயல் தான் இணையத்தில் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்து உள்ளது. இதற்காகப் பலரும் அவரை பாராட்டி வருகின்றனர்.

Cricketer Amit Mishra sends 500 for an Youth who need to take her girlfriend out: Amit Mishra wins internet heart by sending 500 Rs to youth.