மக்களே! உடலுறவில் வேகம் வேண்டாம்.. அந்த நேரத்தில் இதை கண்டிப்பா செய்யணும்! மருத்துவர்கள் அட்வைஸ்

டெல்லி: மாறி வரும் வாழ்க்கை முறை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் குழந்தையின்மை பிரச்சினை தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது. இதனிடையே இது குறித்த ஆய்வு முடிவுகள் இப்போது வெளியாகியுள்ளது.

இந்த நவீன உலகில் மாறி வரும் வாழ்க்கை முறை, உணவுப் பழக்கம் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் குழந்தையின்மை பிரச்சினை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குழந்தையின்மை பிரச்சினை குறித்த ஆய்வுகளும் கூட உலகெங்கும் தீவிரமாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதனிடையே பிரிட்டனை சேர்ந்த ஷெஃபீல்டு பல்கலைக்கழக மருத்துவர்கள் குழந்தையின்மை பிரச்சினை குறித்த ஆய்வு நடத்தினர். அதில் அவர்கள் கண்டுபிடித்த சில முக்கிய விஷயங்கள் பலருக்கும் ஆச்சரியம் தருபவையாகவே உள்ளது.

English summary

Reason for not ablt to get pregnant and how to overcome it: Couples planning a pregnancy must take their time in bed.