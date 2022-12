பர்சை தூக்கிப் போடுங்க.. டிஜிட்டல் ரூபாயில் இவ்வளவு பயன்களா? யூஸ் பன்றது எப்படி? விலைக்கு வாங்கலாமா?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இன்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சோதனை முறையில் அறிமுகம் செய்து இருக்கும் டிஜிட்டல் ரூபாயையை எப்படி பயன்படுத்துவது? அதன் பயன்கள் என்ன? என்பதை விரிவாக பார்ப்போம்.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக டிஜிட்டல் நாணயத்தை அறிமுகம் செய்ய இருப்பதாக அறிவித்தது. அதன்படி டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதியான இன்று டிஜிட்டல் ரூபாயை அறிமுகம் செய்து இருக்கிறது.

பாரத ஸ்டேட் வங்கி, ஐசிஐசிஐ, எச்டிஎஃப்சி, ஐசிஐடி, யெஸ் வங்கி, ஐடிஎஃப்சி, பாப், கோடக், இந்திய யூனியன் வங்கி ஆகிய 8 வங்கிகளில் குறிப்பிட நகரங்களில் இந்த டிஜிட்டல் ரூபாய் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

English summary

How to use the digital rupee introduced by the Reserve Bank of India on a trial basis today? What are its benefits? Let's see in detail.