"பெரிய கும்பிடு.." வாய்விட்டு சிரித்த ராகுல் காந்தி! கேள்வியை மறந்த செய்தியாளர்! பிரஸ் மீட்டில் கலகல

டெல்லி: காங்கிரஸின் ராகுல் காந்தி இப்போது டெல்லியில் பாத யாத்திரை சென்று வருகிறார். இன்று டெல்லியில் பிரஸ் மீட்டில் செய்தியாளர் கேட்ட ஒரு கேள்வியால் அங்குச் சிரிப்பலை ஏற்பட்டது. ராகுல் காந்தியே ஒரு கட்டத்தில் கையெடுத்துக் கும்பிட்டு போதும் எனப் பதிலளித்தார்.

ராகுல் காந்தி இப்போது இந்தியா முழுக்க பாத யாத்திரை சென்று வருகிறார். நாட்டின் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி அவர் இந்த பாத யாத்திரையைக் கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை மேற்கொண்டுள்ளார்.

காங்கிரஸ் சார்பில் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட பாத யாத்திரைகளில் இதுதான் மிகப் பெரியது. இந்த பாத யாத்திரைக்குப் பெரியளவில் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதாக அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கூறியுள்ளனர்.

"வெறும் டீ சர்ட்.."ராகுல் காந்திக்கு மட்டும் குளிரே தெரிவதில்லையே! சயின்ஸ் சொல்வது என்ன! சுவாரசியம்

Congress Rahul gandhi burst out in laughter after question about his t shirt: Rahul gandhi is not feeling any cold even in delhi.