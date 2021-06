எல்லாம் ஓகே.. நாடு முழுக்க பள்ளிகளை எப்போது திறக்கலாம்.. எய்ம்ஸ் இயக்குநர் சொல்வதை பாருங்க

Delhi

டெல்லி: தமிழகம் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களிலும் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்பட்டு வழக்கமான பணிகள் துவங்கப்பட்டு இருக்கின்றன. இந்த காலகட்டத்தில்தான், பள்ளி மாணவ-மாணவிகள் எப்போது பழையபடி பள்ளிகளுக்கு செல்வார்கள் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது என்பதுதான் பெற்றோரின் ஒரே யோசனையாக உள்ளது.

வீட்டில் இருந்து ஆன்லைன் மூலமாக எனதுதான் கல்வி கற்றாலும், நேரடியாக வகுப்பறையில் கிடைக்கக்கூடிய அனுபவம் அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. மேலும் தொடர்ந்து மொபைல் போன்ற மின் சாதன பொருட்களை அவர்கள் பார்க்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

இதனால் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.

School opening news: Lockdown has been relaxed in various states including Tamil Nadu and regular operations have resumed. During this period the question arose as to when schools would open.