ஓமிக்ரான் பரவல் மோசம்.. என்ன செய்தால் சமாளிக்கலாம்.. இந்தியா தயாரா? சவுமியா சுவாமிநாதன் வார்னிங்

டெல்லி: ஓமிக்ரான் குறித்த அச்சம் பொது மக்களிடையே அதிகரித்துள்ள நிலையில், உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை ஆய்வாளர் சவுமியா சுவாமிநாதன் இது தொடர்பாக சில முக்கிய கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்,

மெல்ல இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பி வந்த உலகை மீண்டும் பின்னோக்கி அழைத்துச் சென்றுள்ளது உருமாறிய ஓமிக்ரான் கொரோனா. தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்ட இந்த உருமாறிய கொரோனா ஏற்கனவே பல நாடுகளுக்குப் பரவியுள்ளது.

இந்தியாவில் இதுவரை 1431 பேருக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது. அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் 454 பேருக்கும் டெல்லியில் 351 பேருக்கும் ஓமிக்ரான் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

WHO Chief Scientist Soumya Swaminathan says biggest challenge India will face amid the Omicron crisis will be the sudden need for medical care. WHO Chief Scientist Soumya Swaminathan explains about corona surge.